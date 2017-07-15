（中央社記者王淑芬高雄2017年7月15日電）自來水公司七區管理處今天指出，沿海二路管徑1.75米的水管漏水，今天上午緊急搶修，包括部分旗津和小港區停供、降壓供水，影響戶數近3萬戶，預計16日上午8時恢復供水。



水公司副處長洪文正今天表示，水公司開放澄清湖給水廠10處給工業區業者載水，另於停水區設民生取水站。



洪文正指出，位在沿海二路的水管昨天下午出現大面積積水情形，經會同相關單位開挖，於晚間確定是水管破損漏水，水公司申請道路開挖許可，並通報停供和減供範圍，上午開挖搶修。



預計停水時間自今天上午9時到16日上午8時。停水範圍是旗津、小港、前鎮、鹽埕、鼓山區等部分地區停水，戶數約5000戶。水壓降壓區域含旗津、小港、前鎮、鹽埕、鼓山、苓雅、前金、左營區等地區，降壓戶數約2萬5000戶。



由於當地是臨海工業區，水公司開放澄清湖給水廠10處載水點；另視需要調配水車供應民生用水。