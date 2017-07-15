水管漏水 影響旗津等約3萬戶中央社 (2017-07-15 09:03)
（中央社記者王淑芬高雄2017年7月15日電）自來水公司七區管理處今天指出，沿海二路管徑1.75米的水管漏水，今天上午緊急搶修，包括部分旗津和小港區停供、降壓供水，影響戶數近3萬戶，預計16日上午8時恢復供水。
水公司副處長洪文正今天表示，水公司開放澄清湖給水廠10處給工業區業者載水，另於停水區設民生取水站。
洪文正指出，位在沿海二路的水管昨天下午出現大面積積水情形，經會同相關單位開挖，於晚間確定是水管破損漏水，水公司申請道路開挖許可，並通報停供和減供範圍，上午開挖搶修。
預計停水時間自今天上午9時到16日上午8時。停水範圍是旗津、小港、前鎮、鹽埕、鼓山區等部分地區停水，戶數約5000戶。水壓降壓區域含旗津、小港、前鎮、鹽埕、鼓山、苓雅、前金、左營區等地區，降壓戶數約2萬5000戶。
由於當地是臨海工業區，水公司開放澄清湖給水廠10處載水點；另視需要調配水車供應民生用水。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
小電影存進大腸桿菌，DNA變身活體u盤【北京新浪網】
特朗普再會馬克龍：美法「蜜月」背後的外交考量【北京新浪網】
金價攀升1.4% 因此前發佈的美國數據令人失望【北京新浪網】
美國眾議院通過6965億美元國防授權法案【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》