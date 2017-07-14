適逢解嚴30年，「臺灣監獄島：白色恐怖時期不義遺址特展」14日開展，講述白色恐怖時期曾被塵封的歷史，文化部次長丁曉菁（圖）致詞表示，盼將難以表達的痛苦歷史透過展覽讓更多人知道。中央社記者江佩凌攝 106年7月14日