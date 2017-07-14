堂本剛確定缺席出道20周年演唱會 堂本光一獨攬全場NOWnews今日新聞 (2017-07-14 20:24)
日本知名偶像團體近畿小子，隸屬於傑尼斯事務所，成員堂本剛不僅歌唱實力佳，也出演過多部戲劇，因此累積許多人氣。而他於上個月底因為突然的失去聽力，因此去醫院求診，演藝工作暫停一個禮拜，已經於4日出院，但是官方卻公布令人沮喪的消息，堂本剛將缺席出道20周年Party。
傑尼斯對外發表聲明，堂本剛已經出院，但是身體還沒完全康復，因此需要休息，所以即將在7月15、16日於橫濱體育場舉辦的近畿小子KinKin Kids出道20周年Party，堂本剛將會以直播的方式與大家見面，而表演將會由堂本光一一肩扛起。
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