（中央社記者江佩凌台北14日電）適逢解嚴30年，「臺灣監獄島:白色恐怖時期不義遺址特展」今開展，講述白色恐怖時曾被塵封的歷史，文化部次長丁曉菁致詞表示，盼將難以表達的痛苦歷史透過展覽讓更多人知道。



適逢解嚴30週年及二二八70週年，「臺灣監獄島:白色恐怖時期不義遺址特展」今天起在景美人權文化園區展出，丁曉菁代表文化部長鄭麗君出席致詞，並邀政治受難者到場講述受難過程。



丁曉菁致詞表示，國家暴力造成的集體創傷，對台灣社會影響不可言喻，並非不想聽或假裝沒發生就可以過去的，重要的是讓它不要再次發生。



她說，文化部正積極推動轉型正義工作，當中遇到到社會各種不同的聲音，對於如何在與社會對話中，讓整個歷史真相的拼圖能逐漸完整，仍有很多工作要做。



丁曉菁指出，隨著都市發展、時間消逝，讓很多人不想記得的記憶模糊掉了，文化部對於這段歷史透過藝文活動，盼將難以表達的痛苦經歷讓更多人知道，並透過展覽的方式，讓社會一起療傷。



政治受難者代表張常美表示，在台灣50年代「寧可錯殺百人，也不可放過一人」的戒嚴時期社會氛圍下，她在18歲就讀高中一年級時，沒參加任何匪黨組織活動就莫明被捕，遭判刑12年。她表示，希望台灣永遠不要再有突然就「被消失」或被槍決的悲劇發生。



台灣大學教授、也是政治受難者張則周表示，這一生體驗到「人能活下來很不容易」，他盼望年輕人要知道過去戒嚴時期所發生不公不義之事，更重要的是，不要讓悲劇再次發生，讓台灣變得更美好。



「臺灣監獄島:白色恐怖時期不義遺址特展」以戒嚴時期政府機關處置「政治犯」的流程為主軸，呈現當時逮捕、偵訊、刑求逼供、軍法起訴、審判、判決確定與執行的45處不義遺址，並透過政治受難者深刻的親身證言，講述白色恐怖時期曾被塵封的歷史記憶。1060714