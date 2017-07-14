Ella解說時尚之路。（圖／翻攝自Ella臉書 , 2017.07.14）

藝人「Ella」陳嘉樺與老公賴斯翔婚後，經常在臉書上分享自己的日常生活。昨（14）日Ella在臉書分享自己的「時尚之路」，大喊「國際巨星又來曬腋下了！」粉絲大喊「我要學起來！」

Ella放上幾張動作誇張又復古的照片，笑說，「國巨季星又來曬腋下了，曬腋下要偶爾頭痛偶爾肚子痛，這樣時尚之路才能走的穩健！」言談中，對時尚做了另類的詮釋。逗趣言論令粉絲忍不住開懷一笑，並瘋狂留言稱讚，「美翻不要不要的」、「喜歡這個味兒。」、「這麼美的國巨季星兼辣媽！太時尚了！」、「怎麼可以每個moment都這麼時尚。」、「國巨季星miss you！」

Ella示範何謂時尚。（圖／翻攝自Ella臉書 , 2017.07.14）