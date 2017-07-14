（中央社記者潘智義台北2017年7月14日電）緯創資通（3231）今召開董事會，通過除權、除息基準日為8月8日，除權、除息交易日為8月2日。



緯創指出，依公司法第165條規定，在公司決定分派股息基準日前5日內，即自8月4日至8月8日止，停止普通股股票過戶；股票及現金股利發放日為8月25日。



除股利分派外，緯創董事會因全面性策略、業務與營運考量，原不低於2200萬美元範圍內處分Wistron Mobile Solution Corporation (WCH) 80%股權，擬變更為不低於2300美萬元出售價款全數處分WCH股權。