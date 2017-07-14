（中央社台北14日電）中國大陸銀監會表示，目前銀行業風險總體可控，但當前風險防控形勢依然複雜嚴峻，加強監管必須持續用力，久久為功，確保「不忽視一個風險，不放過一個隱患」。



中國大陸銀行業監理管理委員會副主席王兆星日前接受新華社專訪時作以上表示。



他說，目前銀行業風險總體可控，服務實體經濟能力增強，但仍有部分高槓桿企業貸款違約上升，跨市場、跨行業交叉性金融活動增多，利率、匯率市場化過程中金融市場波動有所加大，違規和不審慎經營行為也時有發生。



王兆星表示，目前銀行業有五大重點改革任務，一是擴大對內開放，消費金融公司試點已推廣至全大陸；二是擴大對外開放；三是完善普惠金融服務；四是推動投貸聯動等模式；五是推動政策性銀行改革和農村信用社產權改革。1060714