（中央社記者田裕斌台北14日電）台新金控旗下台新銀行將在台北舉辦多年的「午間音樂會」概念延伸至高雄，與高雄市立美術館合作「月昇．樂昇－小周末音樂會」，未來1年將有12場演出。



台新銀表示，自2006年起，每個月都會在金控總部大樓舉辦2場的午間音樂會，10多年來深獲愛好藝文的客戶及周邊街坊鄰居喜愛，今年適逢台新銀行25週年慶，特別與高美館合作推出「月昇．樂昇－小周末音樂會」，這項活動將從即日起持續到明年6月，每個月都會安排1個周五的晚間舉辦主題音樂會，演出類型包含人聲系列、爵士系列、以及古典樂風等。



台新銀指出，預計參與演出的團體包括人聲重唱「神祕失控人聲樂團」、原民美聲「以莉．高露」等多位國內著名音樂人及團體。



台新銀文化藝術基金會董事長鄭家鐘表示，多年來一直積極的支持及參與當代藝術，並贊助各種藝文活動，特別是由台新銀行文化藝術基金會所舉辦的「台新藝術獎」已連續舉辦了15屆，15年來深獲藝文界的重視與肯定。1060714