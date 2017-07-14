前5月核發建照面積增逾1成 房市小回春中央社 (2017-07-14 19:34)
（中央社記者陳政偉台北14日電）主計總處發布國情通報，今年1至5月全國核發建物建照總樓地板面積為1092萬平方公尺，年增12.3%，但房仲指出，上半年呈現「小回春」的狀態，能否延續到下半年有待觀察。
建築物建照核發統計為反映國內建物新建、增建及改建趨勢主要指標。
主計總處表示，根據內政部統計，今年1至5月全國核發建物建照件數及總樓地板面積分別為9555件及1092萬平方公尺，較去年同期增7.5%及12.3%。
依核發建照用途別分，今年1至5月以住宅類總樓地板面積517萬平方公尺最多、占47.3%，但較去年同期略減0.3%；
工業、倉儲類占20.6%，商業類占6.2%及辦公、服務類占5.0%，分別增5.9%、1.04倍與4.2%。
主計總處解釋，依核發建照區域別觀察，今年1至5月六都總樓地板面積739萬平方公尺，占全國的67.7%，其中又以桃園市占15.8%及台中市占13.4%，占比較高，面積較去年同期分別增20.9%及4.8%。
另外，新北、台南、高雄及台北市占比分別為12.8%、10.1%、9.1%及6.5%，增幅都超過3成以上。
不過，住商不動產企劃研究室主任徐佳馨指出，今年上半年只能說是小回春的狀態，能否延續到下半年有待觀察。
至於桃園市年增 2成，徐佳馨分析主因為桃園市近年建設多，包括重劃區也投入許多開發建設，部分區域生活機能佳而推升買氣。1060714
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