為舒緩供電壓力，台電位於高雄的大林電廠新1號機上月底開始試運轉併聯發電，不過，高雄市府認為電廠屬於危險工作場域，依照法規，若要試運轉須先取得營業執照，目前新1號機呈現停擺。

對此，台電發言人林德福今天(14日)傍晚受訪指出，台電認為在正式商轉之前，屬於「試車階段」，盼高雄市府能夠許可，且台電是在電廠達到滿載96小時後，確認沒有問題，才會向地方政府申請營業執照，與高雄市府認知不同，目前已委託經濟部與高雄市府展開協調，希望早日讓大林新1號機試運轉。

另外，大潭2部緊急發電機組原訂於本月18日、25日陸續上線，林德福也指出，因前陣子豪雨影響，工程進度延宕，2部機組已確定無法如期上線，將分別順延至7月底的30或31日，還有8月上旬才會併聯發電，正式接受調度的時間則預計為9月中。