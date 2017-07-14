MAMAMOO初登台表演，票價超親民。（圖／亞士傳媒、希林國際 , 2017.7.14）

MAMAMOO將在10月1日首次登台開唱，除了日前公布的演場時間與場地資訊，主辦單位今（14日）也公布正確票價，共分為2880、3280、3980三種，除此之外，凡購買任一區域的MOO MOO（粉絲名），都可跟MAMAMOO近距離擊掌。

MAMAMOO即將結束專輯宣傳行程，正積極準備演唱會表演，成員們對於首次造訪台灣都非常期待，屆時活動上也會帶來超過十首的經典歌曲，除此之外，四位女孩們也表示，見粉絲之餘，也很想吃到台灣著名的牛肉麵，對美食相當期待。

《2017 MAMAMOO Purple Party in Taiwan》將於10月1日在台北國際會議中心舉辦，門票將於7月30日中午12點於ibon網站和機台同步開賣，更多福利及資訊請至粉絲專頁查詢。

MAMAMOO十月台北開唱。（圖／亞士傳媒、希林國際 , 2017.7.14）