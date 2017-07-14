霧峰一男子腹部中刀倒路旁 送醫搶救中NOWnews今日新聞 (2017-07-14 18:59)
台中市一名50多歲的林姓男子，今（13）日下午被人發現倒臥在霧峰區仁德巷中，腹部有刀傷，警消獲報趕抵將男子送往亞洲大學附屬醫院急救，但男子到院前已無生命跡象，警方目前還在調查事發原因。
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