鄭弘儀、于美人將於明天陳立宏告別式合體錄影，陪伴陳立宏最後一哩路。（圖／NOWnews資料照合成）

明天15日將舉行資深媒體人陳立宏的告別式，摯友陳立宏、于美人將在告別式現場錄製節目。今（14）日晚間記者電訪鄭弘儀時他表示，陳立宏好友王時齊、何博文、鍾年晃等人也將參加錄影，以此懷念陳立宏，在他最後一程的路途上陪伴他。

鄭弘儀說從陳立宏走後，心情一直很難過，「真的覺得很捨不得，但對他其實是一種解脫，對他的家人也是。」鄭弘儀也說他到了靈堂很多次，希望能幫上陳立宏家人的忙。鄭弘儀也說，他要去靈堂的時候，常有眾多好友委託他帶要送給陳立宏家人的東西，因為陳立宏先前的好人緣，大家都各自用不同的方式希望能給予幫助。