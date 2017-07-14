吳慷仁「當爸」超有愛 無籌拍公益片竟傷臉NOWnews今日新聞 (2017-07-14 19:20)
影帝吳慷仁昨（13）日在板橋車站附近發傳單，被網友拍下上傳引起熱議，原來他是與《極品絕配》製作單位殺青後再度合作，為「財團法人天主教善牧社會福利基金會」無籌拍攝公益影片。吳慷仁表示，這次剛好時間有空檔，就參與影片拍攝，希望能幫助小朋友，除了無籌拍攝，吳慷仁也透露，他在沒有加入演藝圈時，就已認養一些國小年紀的孩子。
這次公益影片《我的黑眼圈爸爸》由真實案例改編，吳慷仁劇中飾演一位吸毒的單親老爸，故事描述他在勒戒關出來後，面對求職及再次走進社會的的窘境與問題。吳慷仁拍攝追逐戲時，不慎磨傷雙頰，今（14日）日吳慷仁與《極品絕配》同劇演員小蠻、劉書宏代表「童心娛樂」捐出10萬時，他的臉上的傷還是相當明顯。
吳慷仁（右）為公益無籌拍攝影片。（圖／三立提供 ,2017.07.14）
除了《我的黑眼圈爸爸》，吳康人表示，最近比較關心中輟生議題，「希望他們能有好的就學環境。」所以也將為《逆風少年》拍攝公益短片，吳慷仁說：「這些中輟少年家庭環境不見得好，社會上能多些人關懷在這些小孩身上，每個人多一點點關懷就好。」
《極品絕配》演員小蠻則長期關懷流浪狗，特別是幫助一些被丟棄的老狗，「因為他們都需要龐大的醫療費」她表示希望能做些募款或照顧，「牠們才能好好過完下半輩子。」而演員劉書宏則會跟宜蘭幸福之家合作，每年都會去探望小朋友，並盡己力捐出他們所需的書及日用品。
劉書宏（左）、吳康仁（右二）、小蠻代表「童心娛樂」捐出10萬。（圖／三立提供 ,2017.07.14）
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