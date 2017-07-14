（中央社記者張建中新竹 2017年7月14日電）美國對台灣太陽能反傾銷稅率複審終裁結果出爐，平均稅率維持初判的4.1%水準，市調機構集邦科技預期，這將對台灣太陽能廠營運有利，第3季銷售可望價量齊揚。



美國對中國大陸展開貿易戰，對大陸部分晶矽太陽能產品課徵反補貼與反傾銷稅，台灣因被視為第 3地廠商，同遭課徵反傾銷稅。



美國商務部2014年12月終判，台灣太陽能廠商平均反傾銷稅率19.5%，茂迪稅率最低，為11.45%，昱晶最高，為27.55%。



經國內太陽能業者極力爭取，美國今年2、3月對台灣太陽能反傾銷稅率複審，初判結果平均稅率大幅降至4.1%，中美晶與昇陽光電稅率最低，僅3.56%，茂迪稅率4.2%。



美國對台灣反傾銷稅率複審終裁結果近日出爐，維持與複審初判結果相同不變，平均稅率4.1%。



集邦科技表示，近期在美國201條款效應發酵下，大量急單需求湧現，造成越南及泰國等第 3地產能供不應求，產品價格走揚，預期部分歐美訂單可望流向台廠，台灣太陽能廠第 3季銷售將可價量齊揚。