（中央社記者楊淑閔台北14日電）綠色和平公布，泰國泰聯集團允諾2020年前減少50%人工集魚器使用、暫停全球供應鏈海上轉運，呼籲全球前三大魚貨貿易商的台灣業者豐群跟進。漁業署未來擬輔導業者革新生態手法。



綠色和平海洋專案主任蔡佩芸表示，為了永續漁業資源，綠色和平經過多年交涉，並發起多次連署，要求泰聯集團解決非法漁業及過度捕撈等問題，泰聯集團做出允諾。



她說，泰聯允諾先暫停全球供應鏈進行海上轉運，直到有更嚴密的規範，足以防堵轉載所產生的弊端之時；同時確保供應鏈所屬漁工皆能獲得公平待遇，並在2020年前減少50%的人工集魚器（FAD）使用。



綠色和平資深媒體與推廣主任李芳怡並說，台灣的豐群水產每年外銷65萬公噸鮪魚到全球，整體漁獲最大來自圍網作業，其餘才是魷魚跟鮪延繩釣，也是全球前三大魚貨貿易商，並是泰聯集團主力供應商之一，呼籲改變作業模式，不然未來出口可能因為不符合合作廠商的要求，而減少交易量。



農委會漁業署遠洋漁業組組長林頂榮表示，豐群水產是貿易商，買漁獲後賣出，不是實際作業捕漁者，也投資加工廠，在島國有捕魚執照，再找國內外漁船前往作業，就漁業署所知，豐群有要推動減少使用FAD，另外中西太平洋漁業委員會（WCPFC）本來就禁止在中西太平洋公海洋區海域內的圍網作業進行轉運。



林頂榮並說，其實國際上有海洋管理委員會（MSC）在推動魚類產品申請使用MSC生態標章，過去農委會也曾研議要輔導國內秋刀魚產業革新申請使用，但是認證要件要有資源調查資料，可是當年國際間的資料不足，所以沒有推動，現在資料比較充足，未來可研議推動。



MSC生態標章的三大原則分別是，可持續的魚類資源、對環境的影響最小化、有效的漁業管理。1060714