大愛劇場「清風無痕」17日登場中廣新聞網 (2017-07-14 19:10)
人生無常! 大年初一，八歲的鄭清發隨著父母親一起出遊，途中的一場車禍，奪去母親的生命，也奪去他人生中最寶貴的親情。母親出殯的隔日，繼母就帶著自己的孩子一起住進門來，這宛如商業電視台才會出現的「前人子與後母的戰爭」劇碼，卻是大愛劇場「清風無痕」主角鄭清發師兄的真實人生故事。
大愛劇場首度大膽使用實驗性的創新表現手法製作這齣「清風無痕」。劇中有一個戴著面具的小男孩，從第一場第一幕就出現，他是誰?「何者為真?何者為假?」。呈現方式考驗觀眾的收看習慣。
「清風無痕」將從7月17日起，每晚八點在大愛電視播出，九點在中天娛樂臺播出，雅虎奇摩及youtube同步直播，答案就在影片中。
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