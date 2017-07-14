記者黃志政／台中報導

台中市議會「作廢BRT案專案調查小組」14日前往原BRT行控中心等地視察，質疑市府廢除BRT系統的必要性及設備現況。但陪同的台中市府交通局長王義川強調，市府廢除BRT轉型為優化公車是依法解決前市府時期倉促推動BRT藍線所留問題。調查小組成員黃馨慧認為市府根本就是為廢BRT而廢，倒因為果，表示將等待市府與廠商合約仲裁結果，繼續調查決策的對錯，以釐清責任。

前市府胡志強時代興建的BRT藍線系統在林佳龍一上任沒多久就宣佈廢止，全案雖已進入解散清算階段，但造成的設備浪費、損失賠償、履約責任等後續問題，BRT死了之後惡夢才剛開始。台中市議會「作廢BRT案專案調查小組」，包括市議員黃馨慧、李中、謝明源、顏莉敏等人，14日在市府交通局長王義川陪同下，前往視察舊台中火車站、行控中心、茄苳腳站、梧棲機廠等現場視察，了解廢BRT之後設備現況，詢問市府接下來要怎麼做。

行控中心

王義川指出，前市府規劃的BRT由於未驗收即倉促上路，加上台灣大道交通狀況無法滿足優先路權的需求，BRT無法達到應有的實質標準，還引發廣大民怨。現任市府改革為優化公車系統後，不但提升整體交通效率，原本捷運藍線因BRT而遲遲未獲中央同意，更因此重獲契機，最後順利通過交通部複審。

調查小組成員議員黃馨慧說，BRT廠商是依整個BRT系統合約逐步履行土建、設備、機電等各部分工程的建置，市長林佳龍說行控中心不能與BRT司機直接對話，不能做到「控」的功能，就說行控中心沒有功能、BRT是一場騙局，市府勘察行控中心發現缺失可以要求廠商改善，但市府為什麼不提要求，反而像「逮到」什麼把柄一樣推翻整個系統計畫，這樣的決策對嗎？

梧棲機廠

對於市議員所關切的問題，王義川說，前市府原規劃行控中心是在梧棲機廠，仁愛醫院站旁為備援行控中心，但因梧棲機廠的行控中心連一台電腦設備也沒採購，行控中心尚未建置完成，在103年7月廠商將備援行控中心交給市府時，現場無法與司機直接通話，連控制行車速率都沒辦法，只能看螢幕，無法達到「控」的功能，且設備也不符合當初合約要求，認定行控中心基本功能不足，不能稱為作為行控中心，因此，市府無法辦理驗收，雙方各說各話，未能達成共識，目前已將本案提送仲裁中。

黃馨慧因而質疑，BRT藍線是先完成土建與車輛，先試營運行駛台灣大道，再逐步完成行控中心的興建與功能，所以站體、車輛都已完成，整個工程二、三十億元，沒有完成的部分新市府應接手完成，而非一上來就說沒有用、假的，打翻前面已完成的成果，後續市府再說什麼BRT阻礙捷運藍線、中央因廢BRT而通過捷運規劃，根本就是倒果為因，為廢而廢。現一個好好的計畫廢掉了，先前買的設備、花掉的公帑怎麼善後？

王義川說，梧棲維修機廠方面，目前由消防局接手規劃，建築物將作為梧棲分隊，機房上方增建車輛保養中心辦公室、駕駛訓練多媒體教室及會客室，室外車道規劃駕駛訓練場地，預計今年進行產權移交與內部整修，明年進行內部增建工程。原BRT各項既有設備，因前市府未驗收即啟用，衍生許多棘手問題。交通局在此情形下，仍陸續完成欄杆、燈箱、標線、路面、站體外牆及台中火車站前公車候車亭部分驗收。土建工程部分，先前因變更設計問題，遲遲無法驗收。交通局多次與施工廠商協調，依規完成工程變更設計後啟動驗收程序，已在今年5月19日完成複驗，本月辦理結算。

至於機電設備方面，王義川說，因設備有未驗收就使用，導致市府與施工廠商間有契約權責爭議，由於未能達成共識，除站台公車動態LED看板完成部分驗收外，其餘設備均無法驗收，市府與廠商合意交付仲裁，預計下月仲裁結果將出爐，後續研議配合優化公車專用道需求就地使用。

黃馨慧說，反正市府硬要廢BRT，責任都推給前朝，一上任就說要廢，廠商哪敢繼續做繼續改善？市府再把責任推給廠商，廠商怎會信服，當然會要求仲裁，市府交通局一副仲裁一定會贏的樣子，我們就來等著看仲裁結果，調查小組還是會持續調查，釐清責任，她也要求市府開誠佈公，小組要求提供的資料一定要給，不容有蓄意隱瞞！