記者黃村杉／新北報導

新北市政府稅捐稽徵處與財政局14日於該處10樓訓練教室，共同舉辦「圖利與便民」專案法紀宣導，以及「公務機密暨保防安全講習」，特別邀請平安恩慈國際法律事務所陳雲南律師及法務部調查局新北市調查處陳榮煇調查官擔任講座。

法紀宣導邀前特偵組主任陳雲南擔任講座。（圖／記者黃村杉攝）

藉由兩位豐富法學素養及在司法界服務經歷，帶領同仁清楚分辨「便民與圖利」之界線，於執行職務時，有所依循，進而使其勇於為民服務，並強化同仁對於公務機密與機關安全維護意識，以提升優質服務形象。

除鼓勵同仁依法積極任事外，活動也傳達「廉能是政府的核心價值，貪腐足以摧毀政府的形象」，並強調為民眾提供優質廉能服務，是公務員應盡的本份，期能藉此提升同仁廉潔觀念，對維護機關廉能形象極具正面效益。