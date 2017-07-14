地方中心／花蓮報導

花蓮縣環保局近日與內政部警政署保安警察第七總隊、第九大隊聯合稽查花蓮一處農牧用地，業者違反廢棄物清理法，當場查扣挖土機一部、自用大貨車一部，並將不肖業者移送花蓮地方法院檢察署偵辦。環保局長饒忠強調，任意棄置有害事業廢棄物或未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物，以及未領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物貯存、清除、處理等，皆違反廢棄物清理法，將依法懲辦，絕不寬貸。

經警方調查，業者承包花蓮多處營建剩餘土石方、建築裝潢廢棄物載運作業，除了將自有農地土方賣給建築工地，並把營建廢棄土及事業廢棄物違法載回農地回填掩埋，皆明顯違反廢棄物清理法第46條，最重可處5年以下有期徒刑，併科新台幣1500萬元以下罰金。此外，環保局於7月7日辦理現場開挖採樣，並委託民間檢測公司檢驗是否含有害廢棄物，待檢測結果依法相關懲處。

饒忠表示，環保局啟動環、檢、警稽查機制，與地檢署、警察機關聯手合作，共同查緝環保犯罪案件，打擊違法環保犯罪業者。一旦查緝違法環保犯罪事件屬實，將嚴懲法辦，查扣相關犯罪機具或命其部分或全部停工，請不肖業者勿心存僥倖。