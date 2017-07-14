啟動環檢警機制 花縣環保局打擊違法環保犯罪業者台灣好新聞報 (2017-07-14 18:58)
地方中心／花蓮報導
花蓮縣環保局近日與內政部警政署保安警察第七總隊、第九大隊聯合稽查花蓮一處農牧用地，業者違反廢棄物清理法，當場查扣挖土機一部、自用大貨車一部，並將不肖業者移送花蓮地方法院檢察署偵辦。環保局長饒忠強調，任意棄置有害事業廢棄物或未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物，以及未領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物貯存、清除、處理等，皆違反廢棄物清理法，將依法懲辦，絕不寬貸。
經警方調查，業者承包花蓮多處營建剩餘土石方、建築裝潢廢棄物載運作業，除了將自有農地土方賣給建築工地，並把營建廢棄土及事業廢棄物違法載回農地回填掩埋，皆明顯違反廢棄物清理法第46條，最重可處5年以下有期徒刑，併科新台幣1500萬元以下罰金。此外，環保局於7月7日辦理現場開挖採樣，並委託民間檢測公司檢驗是否含有害廢棄物，待檢測結果依法相關懲處。
饒忠表示，環保局啟動環、檢、警稽查機制，與地檢署、警察機關聯手合作，共同查緝環保犯罪案件，打擊違法環保犯罪業者。一旦查緝違法環保犯罪事件屬實，將嚴懲法辦，查扣相關犯罪機具或命其部分或全部停工，請不肖業者勿心存僥倖。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
pdc 按摩霜．青春按摩霜．佰松 按摩霜．泥狀角質按摩霜．Webner 按摩霜．除紋按摩霜．賦活按摩霜．帕瑪氏 除紋按摩霜．MOONPEARL 按摩霜．角質按摩霜．茵芙莎泥狀角質按摩霜．優白 按摩霜．EXTRA 按摩霜．LIERAC 按摩霜．高絲 按摩霜．KEUNE 按摩霜．IPSA 按摩霜．泥狀角質按摩霜 EX．帕瑪氏 按摩霜．ELIXIR 按摩霜．KOSE 按摩霜．MIKIMOTO 按摩霜．Infinity 按摩霜．Shiseido 按摩霜．Natural 按摩霜．aqmw 按摩霜．卸妝 按摩霜．按摩霜 頭皮．SANA 按摩霜．身體按摩霜
愛車被「靠腰拍照」 超跑將軍怒：想把妳碎屍萬段【NOWnews今日新聞】
母為錢淪為洩慾工具 兒辯：是她引誘我【NOWnews今日新聞】
小叔強睡大嫂5年 分手還把她打成「豬頭」【NOWnews今日新聞】
為省20元教唆砸店 店家提告恐賠20萬【NOWnews今日新聞】
疾風驟雨 嘉義東石海之夏祭緊急暫停（2）【中央社】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》