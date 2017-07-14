雲林第一家沼氣發電 東聯牧場德國取經台灣好新聞報 (2017-07-14 19:10)
記者劉以宣／雲林報導
雲林縣是養豬大縣，養豬場有1215場，飼養的豬隻超過142萬隻，飼養規模超過5000隻以上的豬場可以具有沼氣發電功能，而雲林縣有36場養豬場飼養豬隻超過5000隻以上。
祥圃公司旗下的東聯畜物場養豬數量6000隻，由於備有沼氣發電功能，經向能源局申請核準沼氣發電正式開工，縣長李進勇、副縣長丁彥哲、農業處長林慧如、大埤鄉長謝明平、祥圃公司董事長吳昆民等人持鏟動土，每年沼氣發電運作時間約有7000小時，設置容量為75KW，每年可發電50萬度，而目前雲林還有3家畜物場送件至能源局與農會申請沼氣發電補助，合計申請容量約800KW。
東聯畜牧場設置德國新式沼氣發電設備，利用沼氣來發電，減少沼氣逸散，增加發電效益，也可使廢水的處理更符合排放標準，妥適去化畜牧廢水、廢棄物，避免污染並節省水污染防治費用的支出，期許日後作為雲林沼氣發電之綠能示範畜牧場。
吳昆民表示，豬價上揚，養豬業者有賺到錢，但把污染臭味危及周邊居民與環境也說不過去，畜牧場與嘉新能源公司合作引進德國新式Bio-Gas沼氣發電設備，包括乾式發酵槽、快速發酵槽、脫硫及沼氣發電機組，設置容量約為75KW，由該公司負責規劃設置，為配合沼氣收集，並設置高床及雨污水回收系統，來增加源頭濃度，提升沼氣生成效率，預計明年初完工啟用。
農業處呼籲轄內畜牧場，要好好把握今年度能源局及農委會設置沼氣發電設備補助計畫，農委會補助受理至106年10月31日，而能源局補助計畫受理107年底，踴躍申請，創造乾淨養豬產業。
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