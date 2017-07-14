▲橘子集團執行長劉柏園（圖右）與南韓知名遊戲公司 NCSOFT 執行長金澤辰（圖左），共同朝聖武嶺天堂路，為手遊鉅作《天堂M》年底在台灣上線提前暖身取得好兆頭！（圖／擷取自橘子提供之影片素材）

橘子集團執行長劉柏園每年的自行車試煉，今年同樣沒缺席， 6 月底甫與南韓知名遊戲公司 NCSOFT 執行長金澤辰共同朝聖武嶺，雖然最後一段路因為海拔高又得爬上坡特別辛苦，但能登上「天堂路」還是覺得很值得且特別有意義，因為不僅加深兩人如兄弟般的感情，也提前為手遊鉅作《天堂M》年底在台灣上線暖身取得好兆頭！

橘子執行長劉柏園每年都會進行自我修練的自行車旅行，2015 年他自行車環島 10 年大成功，一路相伴的就有好麻吉 NCSOFT 執行長金澤辰，兩人雖平時忙於工作，但私底下都愛自行車運動，這次再度相約朝聖，選的是被暱稱為「天堂路」的武嶺！若自埔里出發到武嶺，全長約 57 公里，後段路線特別陡，海拔更是超過 3000 公尺。

原來，兩人選「天堂路」有特別原因，因為金澤辰打造知名遊戲《天堂》成為韓國遊戲霸主，今年中推出的手遊《天堂M》更是一推出就撼動業界，創下史上最高事前登錄 550 萬人、短短 7 小時達 Apple Store 營收榜冠軍，而橘子取得《天堂M》台港澳代理權，預計 2017 年底上線，於是兩人就決定選擇武嶺「天堂路」當作修練。

▲橘子執行長劉柏園每年都會進行自我修練的自行車旅行，此次一行人安全登上武嶺，讓他非常感動。（圖／擷取自橘子提供之影片素材）

劉柏園說，其實一年前兩人就約好要來「天堂路」看看，如今一行人終於安全騎上來感觸很深，不僅開心也很感動，因為大家真的在最後一段大禹嶺時遇到前所未有的困難，空氣稀薄連走路都會喘，更何況是騎自行車，所幸大家相互打氣加油，最後成功登上武嶺。

金澤辰也說，之前就知道「天堂路」是非常具指標性的路段，即便騎的過程中真的覺得很辛苦，但路途上見證了台灣山景之美，也不禁感嘆「啊！真的有在天堂上騎車的感覺」，能與Albert（劉柏園英文名）和朋友們一同完成這個夢想路段，他覺得非常幸福。

劉柏園說，這次的天堂路武嶺朝聖之旅，不僅讓他與金澤辰兩人感情更好，也像是提前為手遊《天堂M》年底在台灣上線暖身，希望兩人安全順利攻頂的態勢，與《天堂M》在南韓的好佳績，能延續到台灣市場上帶來好兆頭。