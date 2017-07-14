▲經濟部舉辦第2屆「台灣-東協投資策略夥伴論壇」。（圖／經濟部提供）

經濟部投資業務處於今（ 14 ）日在高雄展覽館舉辦第 2 屆「台灣-東協投資策略夥伴論壇」，邀請菲律賓貿工部次長、泰國投資委員會副秘書長、印尼投資委員會副主席、馬來西亞投資局、新加坡、越南、寮國等多國經貿官員與企業代表參加活動，會中高雄市政府也與亞洲台灣商會聯合總會青商會簽署合作備忘錄，建立東協與臺灣青年企業領袖交流機制。

經濟投資業務處表示，去年首屆論壇於台北舉辦，今年將論壇移師高雄，擴大與高雄市政府、世界台灣商會聯合總會合作，探討深化台灣-東協投資夥伴關係的發展方向與機會，並透過此平台讓國內新創業者、南台灣企業、與海外台商會建立合作關係，透過充分交流，集思廣益，共同發掘新商機。

經濟部次長沈榮津致詞時表示，東協經濟共同體（AEC）自 2015 年 12 月成立以來，會員國經濟型態與發展將邁入新時代，無論從人口、 GDP 、貿易量、消費力、產業鏈等角度而言，都是帶動全球經濟成長的重要驅動力量，面對此趨勢，各國都非常重視如何搭上東協經濟的成長列車；國內去年起推動「新南向政策」，以自身優勢及互利互惠精神，推動深化和東協國家的鏈結。

沈榮津強調，部內從貿易、投資、產業、人才等面向，在東協尋找新的合作模式與切入機會，在投資合作方面，在越南、印尼、泰國、菲律賓、緬甸、印度成立投資窗口，提供台商專業投資諮詢；在產業合作方面，透過舉辦產業合作高峰論壇，創造與東協國家雙邊產業對話平台，整合上下游供應鏈體系，營造互補雙贏之夥伴關係；在貿易方面，擴大在東協重要的展覽設立台灣形象館，提升國家品牌形象，並設立台灣清真推廣中心，爭取東協廣大的穆斯林商機。