▲振樺電 7 月 14 日宣布，將以每股 50 元，採股份轉換方式取得瑞傳 100% 股權。（圖／翻攝自證交所影音網）

工業電腦 POS 品牌廠振樺電今（ 14 ）日下午召開重訊記者會，宣布董事會決議通過以每股 147.5 元認購價，私募發行甲種特別股 48.1 億元給雲川興業，發行股數約占完全稀釋後總股本 27.5%，並以此募集資金再準備 55.1 億元，等同於每股 50 元採股份轉換方式取得瑞傳 100% 股權，希望打造百億規模的線上線下物聯網平台，堅強公司規模與垂直應用市場的專案能力，為台灣於全球物聯網的浪頭上拚搏一席之地。

振樺電表示，瑞傳科技於 1993 年成立， 2001 年在證券櫃檯買賣中心掛牌至今。多年來，瑞傳以專案方式提供產業電腦平台設計製造服務，擅長提供高認證門檻之特殊規格產品，因此客戶忠誠度高；長期客戶包括醫療儀器、博弈、網路安全及自動化之國際一線領導廠商。瑞傳併入振樺電集團成為 100% 持股之子公司後，現有經營團隊將留任，以確保公司運作無縫接軌。

振樺電指出，公司與瑞傳之產品線、供應鏈、研發資源及地域性皆具高度關聯性及互補性，兩者合併後中長期營收動能及成本結構綜效可期。公司收購瑞傳後，合併營收規模預期將迅速成長，合併負債比約 45% 。於扣除交易相關之溢價攤銷費用後，瑞傳對公司 EPS 成長將挹注顯著力道。

振樺電繼去年收購 KIOSK 之後，公司合併瑞傳後將以高研發能量及規模經濟平台繼續深耕自有品牌、定義最具競爭力之規格產品並掌控國際通路。不同於近年盛行之小金雞分拆模式，合併 POSIFLEX 、 KIOSK 與瑞傳之集團，將以百億營收之唯一平台為基礎，優化生產、採購物流、研發、通路等營運動能，建立國內兼具規模與垂直應用市場專案能力之全球工業品牌，為台灣產業於全球物聯網的浪頭上拚搏一席之地。