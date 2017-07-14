▲橘子集團執行長劉柏園每年都會進行「自我修練」的自行車之旅，多年經驗讓他領悟到，經營事業遭遇逆風難免，但只要一步步踏穩，總有一天能登上高峰。（圖／橘子集團提供）

日前橘子集團執行長劉柏園，與好麻吉南韓知名遊戲公司 NCSOFT 執行長金澤辰，共同騎自行車朝聖了武嶺天堂路。其實自行車之旅是劉柏園每年必做的「自我修練」，對應在經營事業上特別有幫助！像這次與好朋友相約實現承諾，就是他一直以來堅持的「真誠對待客戶」。而天堂路上特別辛苦，也讓他領悟到，經營事業遭遇逆風難免，但只要一步步踏穩，總有一天能登上高峰。

今年 6 月底，劉柏園與金澤辰共同騎自行車登上武嶺，這是劉柏園連續第 12 年的自行車之旅。許多人有疑問，為什麼每年都要來場自行車之旅？原來這是劉柏園自我修練的實現。2003 年橘子布局中國大陸與日本市場失利，直到 2006 年才轉虧為盈，劉柏園為了好好放鬆身心，決定騎自行車環島旅行，沒想到騎得多、看得多，感受也多。

劉柏園曾說，自行車環島讓他看到台灣的美，「騎出台北市，你會發現台灣美到無法想像」，但坦言一路上也遇過不少逆風，幾年下來領悟到「風大不要硬幹，趁風小加速就能挨過」，對照經營企業又何嘗不是如此。這次結伴金澤辰共同朝聖武嶺，雖然最後一段大禹嶺因為海拔高又得爬上坡特別辛苦，但一夥人相互打氣加油，最後終於全員安全登上，讓他特別感動。

▲橘子集團執行長劉柏園說，騎自行車自我修練的過程，幾年下來領悟到「風大不要硬幹，趁風小加速就能挨過」，對照經營企業又何嘗不是如此。（圖／擷取自橘子提供之影片素材）

劉柏園說，騎車跟經營管理很像，工作上難免會遭遇逆風與困難，但只要一步一步的踩、一步步踏穩，最後一定會達到終點，那只是時間早晚的問題而已！而這次與好朋友金澤辰結伴騎上天堂路也特別有意義，因為兩人就是結緣於線上遊戲《天堂》。

遊戲橘子自 2000 年代理 NCSOFT 的《天堂》進入台灣獲得好評，《天堂》粉絲眾多，以現今900萬會員比例推估，全台平均每 10 人就有近 4 人是天堂玩家，不僅成為線上遊戲的代名詞，更是台灣遊戲史上最長壽的線上遊戲，17 年來仍屹立不搖。因此，此次武嶺行不僅是兩位執行長鍛鍊身體和意志的精神之旅，更是兩人近 20 年深厚情誼的真實見證。

其實，劉柏園多次在公開場合說過，真誠對待客戶是成功經營事業的關鍵之一，早在一年前兩人就約好要來「天堂路」朝聖，如今與好麻吉共同實現諾言，不僅兩人感情更好，橘子與 NCSOFT 也能更加鞏固彼此間的關係。金澤辰也說，本來兩人感情就很好，像兄弟一樣，現在共同登上武嶺，就像一起在這裡重生一樣呢！