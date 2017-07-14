中資砸3528億 擬收購星倉儲業者普洛斯中央社 (2017-07-14 18:36)
（中央社新加坡2017年7月14日綜合外電報導）一個中國財團與新加坡倉儲業者普洛斯（Global Logistic Properties）今天表示，這個財團開出116億美元（約新台幣3528億元）價格，要買下普洛斯。
法新社報導，新加坡證券交易所今天的公告指出，普洛斯（GLP）相中Nesta Investment Holdings之後，雙方「很高興地宣布這項收購提案」。
根據協議，由5家中國企業組成的Nesta將以每股3.38新元收購GLP，交易金額約160億新元（116億美元）。
新加坡主權財富基金新加坡投資公司（GIC）是GLP最大股東，持股近37%。
這筆交易預計明年4月14日前完成，需經股東批准。GIC已向Nesta保證，將投票支持這起收購案。
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