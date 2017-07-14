台中市清水區景澤生物科技公司，疑似竄改產品效期標籤，台中市政府衛生局會同食藥署中區管理中心人員，配合台中地檢署指揮法務部調查局中機站，前往偵查蒐證，相關疑慮產品，當場由中機站全數扣押，後續由地檢署繼續偵辦。



衛生局表示，在景澤生物科技公司倉庫，查獲景固力、愛美儷、巧立生醫級膠原蛋白、敏速康、金醒好、馬卡及牛樟精淳等11項成品及半成品，涉嫌逾期改標，全數疑慮產品，當場扣押，由於還有相關事證，有待進一步釐清，目前全案由檢調持續偵辦。



