景澤生科疑改產品效期標籤 中市府聯合檢調扣押疑慮產品中廣新聞網 (2017-07-14 18:40)
台中市清水區景澤生物科技公司，疑似竄改產品效期標籤，台中市政府衛生局會同食藥署中區管理中心人員，配合台中地檢署指揮法務部調查局中機站，前往偵查蒐證，相關疑慮產品，當場由中機站全數扣押，後續由地檢署繼續偵辦。
衛生局表示，在景澤生物科技公司倉庫，查獲景固力、愛美儷、巧立生醫級膠原蛋白、敏速康、金醒好、馬卡及牛樟精淳等11項成品及半成品，涉嫌逾期改標，全數疑慮產品，當場扣押，由於還有相關事證，有待進一步釐清，目前全案由檢調持續偵辦。
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