國際評級機構惠譽(Fitch)今天(14日)對中國持續擴大的債務負擔發出警告，指龐大的債務可能會引發中國大陸的「經濟與金融震盪」，但是惠譽仍維持中國的「A+」主權信用評級，指中國債務問題儘管令人擔憂，未來展望仍穩定。

在此之前，穆迪(Moody's)今年5月調降中國的主權信用評級，從Aa3下調至A1，這是穆迪在30多年來，首度對中國做出降級的動作，震驚市場。穆迪是因為對中國不斷擴大的債務，以及經濟成長走緩而下調評等。

另外，惠譽今天表示，儘管中國的債務持續擴大，但中國外部金融體系依舊穩健，近期經濟成長榮景「良好」。惠譽指出，中國在非金融部門的「債務水平大幅上升」，是比較令人憂心的重大風險。