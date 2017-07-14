臺東縣106年度傑出演藝團隊8隊脫穎而出 黃縣長頒發表揚



(中央社訊息服務20170714 18:13:45)台東縣政府文化處公告台東縣106年度傑出演藝團隊入選名單，本年度計8團入選。第一級團隊台東回響樂團，第二級團隊杵音文化藝術團、天空舞集，第三級團隊水精靈民族舞蹈團、舞夢砂城國際藝術舞團、發熱帶樂團、台東劇團、小團體話劇社。獲獎單位於13日利用縣府擴大主管會報中由縣長黃健庭親自頒獎鼓勵。



本年度傑出演藝團隊於5月19日辦理徵選，邀集縣內、外藝文領域之學者專家擔任評審委員。從營運現況及經營模式，演出、推廣活動的形式與內容，以及未來規劃等面向進行審議，透過書面計畫審閱、團隊簡報及詢答，本次競爭激烈，經委員熱烈討論後，最終選出8個團隊，雖有遺珠之憾，希冀未入選的團隊來年能再接再厲。



今年的傑出演藝團隊橫跨傳統與現代，並展現本縣多元的族群樣貌。本次入選團隊，除在各自的領域中，以自身文化出發，回溯並保存傳統，同時洞察時代脈動，融入現代風格，以傳統為基石，創發出團隊獨有的藝術作品。其中獲第一級的台東回響樂團以「臺東子弟回鄉，共創音樂迴響」為宗旨，集結本縣古典音樂人才，為演奏者提供展演舞臺與進修機會，於今年獲得本縣傑出演藝團隊第一級的肯定。 獲得第二級的杵音文化藝術團去年受邀於北京中央電視台演出，將阿美族複音音樂帶到他鄉傳承與發揚，回溯部落古謠及故事。天空舞集以「天之寬闊、空之純粹」為意象命名，表演型態以現代舞為主，並多次嘗試跨域合作，藉由多元的表現形式，創作具本土色彩且富有國際觀的舞碼。 文化處表示，為提升本縣立案演藝團隊的專業創作水準與行政分工，促進地方文化及藝文環境永續發展，每年皆積極爭取文化部「傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫」，今年獲得文化部新臺幣50萬元補助。縣府於7月13日由黃健庭縣長頒發傑出演藝團隊入選者證書及8至20萬元之獎勵金，以茲鼓勵。



訊息來源：台東縣政府



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