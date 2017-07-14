遲來的愛─白色恐怖時期政治受難者何川遺書回到台南故鄉展出



(中央社訊息服務20170714 18:12:31)文化部所屬國家人權博物館籌備處為了讓社會大眾了解白色恐怖時期的歷史，於今天上午10時假新營文化中心二樓雅藝館辦理「遲來的愛— 白色恐怖時期政治受難者遺書特展」開幕及座談會，由人權館籌備處研究典藏組謝英從組長主持，出席貴賓有台南市政府文化局周雅菁副局長、政治受難者陳武鎮先生、政治受難者黃溫恭之女黃春蘭教授，及台南地方文史工作者共三十餘人參加。



國家人權博物館籌備處謝英從組長表示，該處自民國100年12月10日掛牌運作之後，積極與政治受難者合作，在全臺各地深入挖掘白色恐怖的歷史真相，其中最令人動容的是整理民國40年代政治受難者的遺書。本次共展示黃溫恭、黃天、高一生、黃賢忠、王耀勳、郭慶、蔡鐵城、何川、陳振奇、邱興生等十位政治受難者遺書，其中何川先生為臺南市人，他於戰後在臺灣省立臺南工業職業學校任教，民國40年6月17日因被控涉及「臺南市工作委員會」案，被國民黨政府以「共同意圖以非法之方法顛覆政府而著手實行」罪名判處死刑，臨刑前寫下從容就義的絕命詩：笑看著，天上紅彩雲霞，逐漸綻現，曉闇啊！就來擁抱我死屍吧！令人動容。



台南市文化局周副局長雅菁表示，感謝國家人權館籌備處對台南市政府的支持，將「遲來的愛— 白色恐怖時期政治受難者遺書特展」移到台南市新營區文化中心展出，讓市民了解白色恐怖的歷史，與政治受難者對子女的愛與對鄉土的關懷。歡迎各地民眾撥冗參觀，增進對台灣本土歷史的了解與認識。



政治受難者陳武鎮先生表示，他曾經擔任新營國小美術老師，感謝過去新營鄉親對他的支持，這次展出有關案情摘要部分，希望能注意到受難者及家屬的感受，以更中性的用語陳述案情的始末，讓民眾了解歷史真相。其次，蔣介石須對白色恐怖負最大的責任，希望能早日移除綠島人權文化園區蔣介石銅像。



高雄海洋科技大學黃春蘭教授表示，父親黃溫恭是高雄市路竹區人，早年畢業於日本齒科專門學校，是路竹區第一位牙醫師，因目睹二二八事件時，國民政府的鎮壓屠殺，決心投入反對運動，民國41年被控涉及「中共臺灣省工作委員會燕巢支部案」而遭逮捕，原判15年，卻遭蔣介石改判死刑，他於民國42年5月19日被槍決前夕寫給妻子的遺書，一直到民國100年才交到她的手中。她希望透過這次展覽活動，就是台南地區青年學生了解白色恐怖時期歷史，以及遺書所蘊含的價值。



人權館籌備處謝英從組長再表示，本次展覽內容皆經學者專家審查通過，並經政治受難者家屬同意展出。有關蔣介石銅像移除部分，人權館籌備處已積極徵詢過政治受難者及學者專家意見，近日將提報諮詢委員會議討論，並依委員會議決議辦理後續相關事宜。本次展覽就是希望透過這些珍貴的遺書，讓民眾能夠細讀政治受難者在備受凌遲的過程中，或告別世間前，最令人動容的告白與傾訴，也希望這些滿布苦難的書寫與展示，能夠招喚大眾對人權的尊重，以及對自由的珍惜。希望臺南地區的民眾能夠撥空來臺南市新營文化中心參觀「遲來的愛— 白色恐怖時期政治受難者遺書特展」，展期為7月14日至7月25日止，開放時間為上午9點至下午5點，歡迎民眾前往參觀。



訊息來源：文化部



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