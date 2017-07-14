台東香港包機逆勢突圍 首航載客率破九成



(中央社訊息服務20170714 18:07:27)台東縣政府為力拼觀光發展，持續國際行銷推廣及開拓多元市場，在黃縣長健庭、交通部觀光局及中華航空努力之下，暑假再續推動香港─台東包機專案，期程自今起至8月25日止共26架次，首航班機近有百名旅客搭乘，班機幾乎客滿。 台東縣政府觀光旅遊處表示，港澳每年訪台旅客有160萬人次，為爭取更多港澳旅客至台東旅遊，特地於6月15日至18日前往香港辦理旅展，並於銅鑼灣進行為期一個月的3台叮叮車街頭宣傳，透過城市行銷讓港澳旅客能認識台東，提升台東國際知名度。 今(14)日香港首航包機旅客搭乘華信104座ERJ班機於下午四時四十五分抵達台東豐年機場，機上有近百名旅客，之後每周二五各有一往返架次，旅客訂位率已達八成以上。為表達熱情歡迎之意，觀光旅遊處江處長慧卿親自率領同仁前往接機，現場有原住民精彩的迎賓舞表演，還送香港旅客每人一袋禮物，內含在地特色伴手禮、台東好玩卡套裝產品及包機優惠手冊，手冊內提供30家人氣伴手禮優惠折扣，盼能吸引港客消費，帶動台東新一波的觀光熱潮。 江慧卿處長表示此次香港台東包機專案反應熱烈，未來將朝定期包機辦理，也歡迎更多國際旅客來台東旅遊，因為台東擁有很多的「臺灣第一」，例如:有最多的原住民族群、2個著名生態島嶼及365天熱氣球天天自由飛等等，所以全球知名的旅遊聖經「孤獨星球」(Lonely Planet)，已將臺東列入2016年亞洲十大最佳旅遊景點之一，歡迎大家來台東感受台東特有的旅遊魅力。



訊息來源：台東縣政府



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