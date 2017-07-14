(中央社訊息服務20170714 18:14:37) 因應AI人工智慧、IOT物聯網的時代來臨，台灣半導體產業的發展將不再侷限硬體類別的工程師人才！鈺創科技董事長盧超群接受1111職場新聞網採訪時表示，在他所提出的半導體「世代4.0」藍圖中，未來半導體產業不只需要電晶體的硬體人才，還有包括IC設計、晶片規劃佈建、軟體人才等，都是產業發展急需的人才，並使硬體與人類的生活能夠相互連結。



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針對高端軟體人才需求，讓台灣在半導體的基礎上，跨入軟體領域發展，扮演台灣企業人才媒合平台龍頭地位的1111人力銀行責無旁貸。1111人力銀行副總經理李大華表示，針對業界反應目前國內軟體人才培育速度將無法趕上產業需求，1111人力銀行特別成立大學網及名校專區，並將產業最新脈動與最新人才需求提供給青年學子，讓大家在升學路上能對產業的發展趨勢有更清楚的方向。



盧超群：仰賴優秀人才進入AI、IOT領域



盧超群受訪時指出，在科技產業未來的20、30年發展中，台灣可以利用現有半導體的成果與優勢，透過硬體基礎召集軟體，成立軟體中心應用半導體，繼續光大IC設計，仰賴優秀人才進入AI、IOT領域，並讓年輕人可以加入主導及參與。目前從趨勢已可以預測到，未來軟體的產值將持續放大，半導體當然也會持續賺錢，只是產生的市值不會像軟體這麼轟動。



盧超群：摩爾定律達極限 進入世代4.0



積體電路的研發進程有「摩爾定律」（積體電路上可容納的電晶體數目，約每隔兩年便會增加一倍），但是隨著微縮的幅度越來越小，難度也越來越高，而其所產生的價值卻不見得等比增加。因此盧超群提出半導體發展將朝向「虛擬摩爾定律」，進入「世代4.0」的看法。



盧超群：建構積體電路微系統 創造高價值



關於「世代4.0」，盧超群說明，就像打造高樓達到一個程度後，無法再蓋更高的大樓，此時營造大樓周邊形成整個經濟計畫區，此時計畫區產生的經濟價值除以單位面積，就能達到蓋更高大樓的經濟效益。在積體電路的研發中，當半導體的微縮幅度有限時，可以藉由電晶體周邊堆疊包括記憶體、傳感器等，建構整個微系統，藉以產生更高的價值，就像達到1奈米般的經濟價值。（https://goo.gl/V8wNsK）



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訊息來源：1111人力銀行