（中央社記者田裕斌台北14日電）台灣指數公司宣布，橫跨上市櫃的生技醫療指數將自 7月31日起發布盤中及時指數，基準指數5000點，是台灣指數公司第 1檔利用自由流通市值加權編算的指數。



台灣指數公司表示，生技醫療指數屬於市值型指數，代表國內生技醫療產業的股價綜合評量標竿，設計方向特別考量指數成分股的代表性與投資容量；成分股挑選方式，先篩選按股票市值大小排序，累積市值占比達上市、上櫃生技醫療產業90%的公司。



台灣指數公司每季將定期審核篩選成分股，因成分股篩選過程需先滿足合計市值涵蓋產業市值90%，所以每季成分股檔數不固定，這次發布指數成分股共有52檔，前10大成分股分別是浩鼎、中裕、精華、藥華藥、東洋、葡萄王、康友-KY、智擎、金可-KY及神隆。



台灣指數公司指出，生技醫療指數希望以較少的成分股表現生技醫療產業股價走勢與動態，透過自有回測系統進行指數回測，自2012年初至2016年底，生技醫療股價指數與上市的化學生技醫療類股價指數相關係數達87%，與上櫃的生技醫療類股價指數更是高達97%，有效表彰台灣整體生技產業的表現。1060714