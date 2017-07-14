男子腹部刀傷無生命徵象 送醫搶救中央社 (2017-07-14 18:27)
（中央社記者蘇木春台中14日電）一名男子今天下午5時多，在台中市霧峰區仁德巷被發現腹部有刀傷倒臥。台中市消防局獲報將男子送往亞洲大學附屬醫院救治，但到院前無生命徵象搶救中，警方正調查事發原因。1060714
關鍵字：
下一則：彰化1對男女陳屍田邊 檢警調查
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
pdc 按摩霜．青春按摩霜．佰松 按摩霜．泥狀角質按摩霜．Webner 按摩霜．除紋按摩霜．賦活按摩霜．帕瑪氏 除紋按摩霜．MOONPEARL 按摩霜．角質按摩霜．茵芙莎泥狀角質按摩霜．優白 按摩霜．EXTRA 按摩霜．LIERAC 按摩霜．高絲 按摩霜．KEUNE 按摩霜．IPSA 按摩霜．泥狀角質按摩霜 EX．帕瑪氏 按摩霜．ELIXIR 按摩霜．KOSE 按摩霜．MIKIMOTO 按摩霜．Infinity 按摩霜．Shiseido 按摩霜．Natural 按摩霜．aqmw 按摩霜．卸妝 按摩霜．按摩霜 頭皮．SANA 按摩霜．身體按摩霜
愛車被「靠腰拍照」 超跑將軍怒：想把妳碎屍萬段【NOWnews今日新聞】
母為錢淪為洩慾工具 兒辯：是她引誘我【NOWnews今日新聞】
小叔強睡大嫂5年 分手還把她打成「豬頭」【NOWnews今日新聞】
為省20元教唆砸店 店家提告恐賠20萬【NOWnews今日新聞】
疾風驟雨 嘉義東石海之夏祭緊急暫停（2）【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》