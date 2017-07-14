（中央社記者蘇木春台中14日電）一名男子今天下午5時多，在台中市霧峰區仁德巷被發現腹部有刀傷倒臥。台中市消防局獲報將男子送往亞洲大學附屬醫院救治，但到院前無生命徵象搶救中，警方正調查事發原因。1060714