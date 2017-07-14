渡邊貞夫6度來台 22日舉辦音樂會NOWnews今日新聞 (2017-07-14 17:55)
85歲的日本國寶級爵士大師「渡邊貞夫」即將6度來台舉辦《渡邊貞夫 爵對經典音樂會》，他曾在2012年跨刀演奏金曲歌后莫文蔚的爵士專輯《Somewhere I Belong》，也曾與榮獲葛萊美獎的吉他之神山塔那在日本武道館同台演出。
距離渡邊貞夫上次來台已有11年，總共發行有72張專輯的他，樂風受到菜鳥帕克以及蓋瑞麥法蘭的影響，另外融入巴西、非洲、拉丁樂風融合音樂，因此音樂聽來風貌多樣不單調，加上他的薩克斯風吹奏已經到達最高境界，節奏流暢、音色完美，在自然舒服中呈現一種東方美感，創造出讓西方人也爲之驚艷的東方爵士樂。
渡邊貞夫將與10名樂手及工作人員在21日抵台、22日在台北國家音樂廳演出、23日隨即返回日本繼續下一個演出行程。更多演出資訊請洽大市集交易網查詢。
日本國寶級爵士大師渡邊貞夫即將6度來台。（圖／大大國際娛樂提供 , 2017.7.14）
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