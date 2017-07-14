林可彤懷孕只胖7公斤 老公嘴甜：寶貝太美了NOWnews今日新聞 (2017-07-14 18:00)
林可彤今（14）日出席時尚鞋款活動，目前懷孕8個月的她透露，整個孕期至今只胖了7公斤，建議孕媽咪不要少量多餐，這樣只會多餐，不會「少量」，還是吃得健康比較重要。
林可彤平時都有運動的習慣，孕期至今只胖了7公斤，但醫生也告訴她，肚子不要太出力，現在小baby頭有往下，可能有早產情形，但她仍持續運動，性質就朝瑜伽和舒展方向進行。
另外，林可彤也建議孕媽咪不要少量多餐，這樣只會多餐，並不會真的「少量」，還是健康吃比較重要，老公對她懷孕後的身材很滿意，一直稱讚她：「寶貝妳太漂亮了，我不相信肚子裡竟然有一個小baby！」
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