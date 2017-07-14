憶時光！蕭如松珍貴老照片展開幕。（圖／新竹縣政府提供 , 2017.07.14）

今年適逢蕭如松老師逝世25年，蕭如松藝術園區以回憶時光為主題，即日起至8月6日規畫「憶時光 蕭如松珍貴老照片展」，歡迎各位鄉親朋友一起走入時光隧道，細細欣賞品味。

此項展覽以蕭如松老師與鄞廷憲先生的往日情誼，結合竹東資深攝影家李增昌老先生對竹東這塊土地的熱情，堆疊出訪思懷舊的情感，藉此交互展出，期能更深刻的記憶這位「叫太陽起床的人—蕭如松老師」。開幕式當日更有玄奘大學「藝術與創意設計學系」顧兆仁副教授領軍「速寫松園」活動，將松園的美以速寫的方式記錄下來，並與回憶的老照片展相互輝映，讓回憶於時光間遊走，盡顯竹東與松園之美。

蕭如松珍貴老照片展開幕暨速寫松園活動。（圖／新竹縣政府提供 , 2017.07.14）

回憶往日時光，蕭老師與鄞先生的堅固情誼歷久彌新，即使時代變遷，竹東老街景的溫度不減當年，讓我們走入記憶迴廊，「憶時光」。蕭如松老師新竹師範演習科畢業後，隨即分發至南部高雄千歲公學校任教（今苓雅區），隻身遠離自己的故鄉南下，並結識了擅長書法日據時代在南部書壇頗享盛名的鄞廷憲先生。

鄞先生在日本小學中能遇到這位客在他鄉的臺籍老師，顯得格外親切，主動地向並河（蕭之日文說法）先生接觸，知道蕭老師喜歡繪畫與藝術，便邀請他到家中討論書法作品；由於蕭如松欣賞了鄞先生的書法作品之後，點燃了他對書法世界一探究竟的契機。鄞先生不但帶領他進入書法學涯，同時在生活上也給予他相當的支援、照顧，其間亦師亦友的情義更勝手足。

憶時光！蕭如松珍貴老照片展開幕暨速寫松園活動。（圖／新竹縣政府提供 , 2017.07.14）

情勝手足的二位好友，在蕭老師北返後即失去連繫，連蕭老師離世的消息都沒有即時傳到好友耳中，著實令人惋惜；經園區不斷查訪中，得到鄞廷憲先生之子鄞弘政先生的支持，提供了數張首度曝光的蕭老師與鄞先生的珍貴老照片並同意展出，於是規劃了此場別具意義的展覽。

憶時光！蕭如松珍貴老照片展開幕暨速寫松園活動。（圖／新竹縣政府提供 , 2017.07.14）

新竹縣竹東鎮90歲攝影家李增昌，一生拍攝超過5000張黑白老照片，老先生用鏡頭記錄了街頭巷尾鄰居街坊的神情面容，以及老竹東的珍貴街景，李老先生實為竹東歷史演化見證者，不論婚喪喜慶、廟會、鄉村景色或生活樣貌等，都是他攝影機底下的畫面，而這些畫面更為客家庄記錄了50年前的珍貴影像。