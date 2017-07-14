鯰魚哥偷襲小鐘 節目「男男吻」打的火熱NOWnews今日新聞 (2017-07-14 18:05)
台視外景節目《綜藝3國智》中，小鐘與鯰魚哥上演「男男吻」，明明一開始兩人只是在玩遊戲「以耳朵傳遞橡圈」，卻看起來甜蜜萬分，像是耳鬢廝磨，模樣親密。鯰魚哥更突然轉頭偷吻小鐘，讓他驚嚇大叫：「你在幹嘛啦！」，最後兩人「打開心胸」，放膽玩了起來，一下鬥嘴、一下互親，讓其他來賓直說：「你們是在談戀愛嗎？」
15日將播出的節目中，主持群們被安排搭「雙層觀光巴士」在台北市各景點闖關順便做城市導覽，不料天公不作美遇上午後大雨，強勁雨勢讓抽籤箱道具都積水，一行人還慘遭路樹「巴頭」。大家穿著雨衣坐敞篷車，王少偉自嘲：「全世界沒有人會像我們一樣，這種天氣還坐敞篷巴士、好熱血！」
主持群穿著雨衣搭敞篷巴士。（圖／台視提供, 2017.07.14）
主持群搭敞篷巴士慘遭路樹「巴頭」。（圖／台視提供, 2017.07.14）
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
奇寧寶 掃地機．AGAiT 掃地機．V-BOT 掃地機．智能 掃地機．無線掃地機．Neo Robot 掃地機．iRobot 掃地機．OSAKI 掃地機．雙眼 掃地機．智能掃地機．AGAiT 掃地機 EC-01．掃地機 neo robot．KOLIN 掃地機．Motely 掃地機．Karcher 電動掃地機 K55．歌林 電動掃地機 TC-RH005．機器人掃地機．icleaner 掃地機．Lisan 掃地機．自動掃地機．妙用可折式充電電動掃地機．掃地機 微星．smart 掃地機．日本 掃地機．除塵 掃地機．LG 掃地機．EC-01 掃地機．掃地機 濾網．Kitty 掃地機．新一代 掃地機
- 【美國康寧CorningWare】蓮花骨瓷餐盤組-7件組 (附禮盒)
- 白瓷色太極砂岩雕塑rock18w
- Oilily-Botanical Garden-CARRY ALL(Coral)
- YUCCA - 牛皮+尼龍小巧休閒手提2Way包-黑色D005701
- 【Folli Follie】幸運草鏤空晶鑽腕錶(白玫瑰金小 WF2R005SS
- 獨立筒 Kate二線床墊(23cm)雙人特大6x7尺 obis
- 60吋[護視長]抗藍光液晶電視護目鏡LG B款
- 【IHouse】銀條胡桃4x7尺衣櫥
- ASSARI 楓澤床頭片 雙大6尺 寬182x深3x高89cm
- PROENZA SCHOULER PS1/C1 Fringe 山羊皮革流蘇兩用包(夜藍
遭爆找牛郎不付錢 劉曉憶說話了【NOWnews今日新聞】
小S飛韓國 與「他」甜曬家庭照【NOWnews今日新聞】
獨╱齊柏林同學友人談導演：好熱情、好天真、壓力好大【NOWnews今日新聞】
齊柏林告別式莊嚴肅穆 遺體火化長眠金寶山【NOWnews今日新聞】
劉樂妍問妹妹：妳是中國人嗎？ 答案竟讓她氣瘋【NOWnews今日新聞】