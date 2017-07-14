小鐘與鯰魚哥「耳鬢廝磨」，模樣親密。（圖／台視提供, 2017.07.14）

台視外景節目《綜藝3國智》中，小鐘與鯰魚哥上演「男男吻」，明明一開始兩人只是在玩遊戲「以耳朵傳遞橡圈」，卻看起來甜蜜萬分，像是耳鬢廝磨，模樣親密。鯰魚哥更突然轉頭偷吻小鐘，讓他驚嚇大叫：「你在幹嘛啦！」，最後兩人「打開心胸」，放膽玩了起來，一下鬥嘴、一下互親，讓其他來賓直說：「你們是在談戀愛嗎？」

15日將播出的節目中，主持群們被安排搭「雙層觀光巴士」在台北市各景點闖關順便做城市導覽，不料天公不作美遇上午後大雨，強勁雨勢讓抽籤箱道具都積水，一行人還慘遭路樹「巴頭」。大家穿著雨衣坐敞篷車，王少偉自嘲：「全世界沒有人會像我們一樣，這種天氣還坐敞篷巴士、好熱血！」

主持群穿著雨衣搭敞篷巴士。（圖／台視提供, 2017.07.14）

主持群搭敞篷巴士慘遭路樹「巴頭」。（圖／台視提供, 2017.07.14）