加工處響應五大創新產業政策大成報 (2017-07-14 17:48)
加工處高雄分處表示，近年全球產業最常討論就是機器人應用(Robot)與人工智慧(AI)，如何與產業聯手轉型智慧製造，便成為重要課題，因此加工處一直積極協助區內事業升級智慧製造，導入學研能量，以軟實力協助園區廠商轉型，推動學界協助園區專案，建立人才、技術交流管道，發展更緊密產學合作關係，運用法人能量以產品開發或營運模式改變等行政作為，加速突顯園區創新亮點，以創造智能型產業之產值與市場商機，提升區內事業智能產業之國際競爭力。
在這場智慧製造競賽中，與洋鑫公司共同發展的領先產業有船舶遊艇業、醫療業(顱額顏面重建)、建築空間設計業、複合材車體業(自行車、輕軌)。例如，知名RAW餐廳的巨型曲面木作空間，即是透過軟體程序優化材料計算及加速組裝流程，再以大型五軸電腦數值控制(Computer Numerical Control；CNC)工具機及機器人應用(Robot)，執行複雜造型，快速成型，在極短的時間內解決業主從設計到執行間的艱困考驗，節省工程費用支出。
在醫療產業結構與發展應用方面，醫療產業之正顎手術從電腦斷層攝影（Computed Tomography；CT）影像檔轉換3D電腦模型檔，藉由軟體模擬手術操作流程，及執行手術切割位置調整至定位後，分析位置數據是否符合各方考量，確認後輸出報表及快速積層骨骼模擬模型，再以模型製作所需導引板及固定用骨板，解決過去醫生在手術房耗時且不易達到精確成果的問題。
在船舶遊艇產業方面，則是改善主體船殼木模具過去利用人工放樣裁切方式。早期的做法在速度及精度上都存在著不確定性，因此在流程首先利用軟體程序快速規劃出正確且節省材料的規劃圖，利用數控加工機（CNC）產出section木板模組及封板，現場組裝時提供3D立體圖面供施工釋疑。面對大型構造物品需達到要求的精度，其工作時程的掌握對整體工程花費影響甚鉅，引入智慧生產並結合過去經驗，使得大型交通工具也能快速安全的建造使用。
在複合材車體業方面，由於複合材有著高強度輕量化、低成型成本的特性，大量使用於複合材車體業車體外部。為因應產品線少量多樣或客製化的需求，傳統複合材人工鑽孔、切邊需利用各種治具，耗費大量基礎成本，於是該公司利用軟體建立加工路徑給機器手臂進行鑽孔及切割，可節省許多治具費用及人工。
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