屏東縣政府勞工處舉辦農業勞動力者職業傷病座談會



(中央社訊息服務20170714 17:30:14)鑑於未加入勞工保險之農業勞動力者無職業災害保險之保障，屏東縣政府勞工處特於今天假勞動部舉辦「農業勞動力者職業傷病座談會」，為農業勞動力者爭取納入未來職業災害保險單獨立法之被保險人，以強化勞動權益，並鼓勵青年返鄉務農安心從農。



台灣農業技術享譽全世界，無論是產品內涵、品質與產量皆極具競爭力，屏東縣農業產值更是居全國之冠。本府於推動「燕南飛計畫」與「農業大學」等鼓勵青年返鄉務農政策過程中，發覺現行制度對農業勞動力者的「職業傷病預防」至為有限，而「職業災害保險」機制更是付之闕如，惟在西方的英國、德國、丹麥等，乃至於同屬東北亞的日本，皆已積極投入該等領域多年。



「保障過勞與職災勞工」為蔡英文總統六大勞動政策主張之一，整合現行的相關法令，將「職災保險單獨立法」，建構預防、補償、重建體系，更是實現此勞動政策重要環節。職災保險單獨立法後是否擴大被保險人的範圍至「農業勞動力者」影響未來農業工作者勞動權益保障甚鉅。



屏東身為農業大縣，農業勞動力人口佔全國農業人口約一成，逢.勞動部推動「職災保險單獨立法」之際，本府於今年6月9日舉辦農業勞動力者職業傷病研討會後接續辦理「農業勞動力者職業傷病座談會」，為提高相關單位重視更將座談會規劃於勞動部召開，與會人員有中華民國環境職業醫學會莊弘毅理事長、台灣職業安全健康連線黃怡翎執行長、政治大學法律系林良榮助理教授及其他相關領域專家，亦同本府力倡農業勞動力納入未來職業災害保險法被保險人對象，期能為廣大農業工作者爭取更多的保障。



訊息來源：屏東縣政府



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/217191.aspx