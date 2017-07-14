臺東縣「英語查碴看」活動開跑 快來成為英語除錯小尖兵！黃縣長期打造英語友善環境



(中央社訊息服務20170714 17:29:14)為創造國際友善生活環境，使觀光客與旅居臺東外籍人士生活更加便利，臺東縣政府於今(14)日啟動公共空間英語標示除錯活動「英語查碴看」，力邀所有民眾成為英語除錯小尖兵，一同找出錯誤英語標示！參與民眾於活動官方line@臺東縣全民英語查碴看上傳錯誤標示的地點與建議正確寫法，經本活動雙語顧問團審議認定正確且與他人無重複者，即可獲贈伍佰元禮券1份，每人挑錯次數不限，最高可獲得壹仟伍佰元禮券（限量200份）！另外，為鼓勵所有臺東縣民共同參與，除上述獎勵之外，凡依活動流程參加的民眾，於活動結束後皆可獲得2,000臺東金幣（TT coins）參加獎（限量200份），歡迎大家互相轉知活動訊息，一同共襄盛舉。



啟動儀式於今日上午10點在縣府大禮堂舉行，由黃健庭縣長示範縣內部份公共空間標示除錯活動「英語查碴看」，並與貴賓共同啟動儀式。黃縣長表示，為提升臺東縣全球能見度並與國際接軌，讓臺東邁向「國際幸福城市」，營造臺東成為國際友善的環境，是縣府首要推動的政策，包括舉辦熱氣球、衝浪、鐵人三項及南島文化節等大型活動，參與的國家及個人有許多是國際人士，同時，縣府與各國駐台大使館、代表處進行聯繫與交流，一方面建立臺東成為幸福宜居城市，也吸引外國觀光客更願意拜訪，使臺東成為真正的國際觀光之都。 不過，在營造友善英語環境如雙語路標、指示牌等建置方面，仍有許多可以改善與進步的空間，希望藉由這次舉辦「英語查碴看」活動，能夠擴大全民社會參與，並透過活動意見交流，進而提升全民英文素質。



縣府國際發展及計畫處指出，本項「英語查碴看」活動即日起至106年8月14日止，凡臺東縣內所有民眾、觀光遊客均可參加！本次除錯活動範圍包括臺東縣境內公共空間標示（例如旅服中心、公園、學校、公車站…）、臺東縣政府所屬官方網站（例如Discover Taitung）及APP（例如iballoon旅行台東智慧導遊）等，只要有英語標示錯誤的地方都可以提出。



除錯的內容包含：1.英文拼字錯誤；2.用字錯誤；3.排列錯誤；4.翻譯錯誤；5.文法錯誤等。參加民眾須先加入本次活動官方line@臺東縣全民英語查碴看，之後找出英文錯誤內容並拍照存證，傳送照片及位置訊息（記錄標示錯誤地點），並提出建議正確寫法與內容才算完成活動內容。本活動相關時程以主辦單位公告為主，相關活動辦法請至臺東縣政府網站查詢，如有任何疑義，請洽詢英語服務標章計畫專線(02)2701-1769分機235徐小姐。



訊息來源：台東縣政府



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