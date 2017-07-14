墾丁黑水溝事件有解 環保局協調釐清改善行動



(中央社訊息服務20170714 17:24:50)有關墾丁黑水溝事件，屏東縣政府環保局今(14)日上午邀集墾丁國家公園管處、行政院農委會林務局、縣府水利處及恆春鎮公所等單位到場查勘，除發現墾管處所設之截流井偶有廢水溢流外，另也摻雜上游野溪及未接管民宿之生活雜排水所造成問題。 墾管處表示：「該地區排水溝已有施作截流設施，但因採截流方式攔水，故未截流到的部分，就會沿排水溝流至沙灘，明年（107）年已編列900萬元預算，進行該地區生態淨化設施施作」。



恆春鎮公所表示：「本（106）年7月已發包全鎮排水溝清理工程，近期將針對全鎮排水溝清理作業」。而環保局建議主管機關墾管處應儘速評估截流量體，並確實將上游未接管之生活雜排水儘速截流，以徹底解決該地區的水任由排放問題。另附近土地權屬農委會林務局，環保局亦建議該局加強環境清理作業，以維持整潔。 環保局長魯台營表示：墾丁的藍天白雲、山水美景、豐富生態聞名全國，甚至國外旅人抵台亦是必遊之處，故加強環境維護係首重課題，唯因權責機關眾多，如未能有效協調，造成環境污染，環保局末端處理常事倍功半，因此，此次主動邀集各單位，盼能由源頭解決，保有乾淨的環境，以持續吸引國人及外國友人蒞臨休憩，造福地方。 環保局呼籲：若民眾有環保陳情事宜，請主動於第一時間提供具體相關事證予公害陳情專線08-7351928或0800-066666檢舉，或至線上陳情，網址http://www.ptepb.gov.tw/Message.aspx?n=80538E29C341F46F&sms=C32953E0EED9A871以利掌握時效，有效處理及回覆，並保障民眾個資安全，共同維護本縣的生活環境。



訊息來源：屏東縣政府



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