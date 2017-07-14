高雄市政府教育局家庭教育中心帶領樂齡者回顧婚姻路上酸甘甜



(中央社訊息服務20170714 17:23:27)高雄市政府教育局家庭教育中心於今日(14日)辦理「關係加溫，航向樂齡」大寮區婚姻教育推廣，第二次團體「人生酸甘甜」，由本中心婚姻種子教師簡秀雯、沈素雲老師再次帶領下，引導進入空巢期的中老年夫妻，或其中一方，藉由分享印象深刻的幸福照片到觀賞歌曲「家後」MV，穿越時光隧道，回顧婚姻路上一路走來的酸甘甜，折出自己專屬的婚姻心電圖，曲曲折折中若非親身經歷，無法領悟箇中滋味，由回顧過往到邁入未來，引導參與學員反思自己的親密關係，並期待幸福的未來，有參與學員現場回饋，透過課程可以從他人的分享中，學習他人的生活智慧，收穫良多。



訊息來源：高雄市政府教育局家庭教育中心



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