高雄市政府教育局家庭教育中心帶領樂齡者回顧婚姻路上酸甘甜中央社 (2017-07-14 17:24)
高雄市政府教育局家庭教育中心帶領樂齡者回顧婚姻路上酸甘甜
(中央社訊息服務20170714 17:23:27)高雄市政府教育局家庭教育中心於今日(14日)辦理「關係加溫，航向樂齡」大寮區婚姻教育推廣，第二次團體「人生酸甘甜」，由本中心婚姻種子教師簡秀雯、沈素雲老師再次帶領下，引導進入空巢期的中老年夫妻，或其中一方，藉由分享印象深刻的幸福照片到觀賞歌曲「家後」MV，穿越時光隧道，回顧婚姻路上一路走來的酸甘甜，折出自己專屬的婚姻心電圖，曲曲折折中若非親身經歷，無法領悟箇中滋味，由回顧過往到邁入未來，引導參與學員反思自己的親密關係，並期待幸福的未來，有參與學員現場回饋，透過課程可以從他人的分享中，學習他人的生活智慧，收穫良多。
訊息來源：高雄市政府教育局家庭教育中心
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