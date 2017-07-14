坪林茶博館「茶裝茶-茶包裝美學展」開幕 走進時光隧道 一次盡覽茶包裝百年風華！



(中央社訊息服務20170714 17:09:12)坪林茶業博物館「茶裝茶―茶包裝美學展」今(14)日正式開幕，展出200公分巨大立體茶包、「千兩茶」及難得一見的清朝骨董茶盒、茶罐；古今中外上百件精巧的茶包裝設計，讓民眾從茶中看見時代的不同風貌。 新北市政府文化局主任秘書翁玉琴表示，隨著時代變遷，人們運用不同的材質包裝茶葉，除了達到保鮮及運輸便利等功能外，茶包裝的造型與圖像美學也忠實反應不同年代的品茶文化與歷史意義，也因此茶包裝的發展就彷如一部人類生活史縮影，此次特別展出茶博館珍藏重達1000兩的「千兩茶」，是早期茶商為了螺馬運輸，節省體積及費用所衍生的包裝方式，並又為茶葉達到絕佳的防潮功效，有著「浸水七年，茶心不濕」的傳說，反映出當時代茶商的智慧。 此外，這次展覽中更蒐羅來自國立臺灣歷史博物館、臺紅茶業文化館、秋惠文庫、臺北市茶商業同業公會等單位的豐富典藏文物，完整呈現出臺灣茶包裝及藏茶容器設計的百年風華，並介紹東茶西傳後，世界各地茶包裝發展的多元風貌，也同步展出當代各種極具巧思創意的茶包裝，展望未來茶裝設計的無限可能。 展覽期間，到訪的觀眾除了可以在展場中和200公分巨型三角立體茶包合影，還可以自己動手DIY，利用現場提供的材料製作出獨一無二的專屬小茶罐。館方也會舉辦一系列豐富的教育推廣活動，用輕鬆活潑的方式與大家分享更多有趣的茶裝故事，歡迎您一起來參與！詳情請至茶博館官網：www.tea.ntpc.gov.tw及臉書粉絲專頁www.facebook.com/pinglin.tea.m查詢。 訊息來源：新北市政府文化局



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