學童與古蹟初相遇 宗聖公祠展開小小志工培訓



(中央社訊息服務20170714 16:59:48)小朋友最期盼的暑假已經來臨！今天極具建築美學的宗聖公祠特別舉辦小志工特殊訓練，加上來自高雄市鳳山區國小及萬巒國中的夏令營參訪學生，80幾位小朋友的笑聲與詩詞吟唱聲，頓時讓這一座藏身於玉皇宮後方小巷裡、90高齡的古蹟充滿前所未有的稚嫩、活力與歡樂。



縣定古蹟宗聖公祠，創建於日治時期昭和2年（1927），是極具特色的客家宗祠，位處屏東市萬年溪周邊，鄰近民和、復興、建國、鶴聲等4所國小。為了讓古蹟與語言文化的保存向下紮根，客家事務處今年特別在宗聖公祠開設導覽小志工培訓的基礎及特殊訓練，藉由培訓國小學童成為宗聖公祠的小志工，讓我們的孩子從小就能學習並瞭解在地文化。



今天的志工培訓萬年溪沿岸的國小計有18位學童報名參訓，上午由資深志工解說宗聖公祠歷史及建築美學的課程，下午則安排DIY拼貼宗聖公祠竹葉字書法、教唱客家童謠等課程。適逢高雄市鳳山區中正、瑞興國小以及菁一幼兒園40位小朋友及萬巒國中客家文化夏令營25位學員至宗聖公祠交流與參訪，小朋友們一同透由導覽、DIY遊戲及詩詞吟唱一同學習，深入領略客家宗祠及語言文化之美。



屏東縣政府客家事務處陳麗萍處長表示，希望這些小志工在接受訓練後，在未來導覽解說時，能適時加入客語的問候，讓語言文化的傳承融入在生活中，並延伸至更多的面向。



訊息來源：屏東縣政府



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