遠東科大迎新生 「相招」報到成風氣



(中央社訊息服務20170714 16:58:55)遠東科技大學今(14)日上午，假該校體育館舉行106學年度新生暨家長歡迎會。除簡介學校概況，並解說註冊、獎助學金、學貸、減免、住宿等相關問題，讓大一新鮮人及早進入狀況。尤其「教育關懷計劃」，每月提供三千至八千不等的生活獎助金，期望經濟弱勢同學，能夠專心在學業上，並舉遠大地標微笑牆主角蘇琴硯為例，在接受幫助後，不僅考取三所研究所，畢業後更能有理想的職業與收入，徹底翻轉家庭狀況。



此次歡迎會，以家住新化新榮高中畢業的郭庭芝、郭亭佑姊弟，同時就讀妝管系最為特殊。應屆畢業的弟弟郭亭佑，是在遠大妝管系老師丁永強前往該校進行增能相關研習活動時，對所教授手工皂、除蚊液...等製作過程感興趣，與畢業後即工作的姊姊郭庭芝，「相招」報考妝管系獲得錄取。郭媽媽說，姐姐不敢騎車，弟弟畢業後趕快勤練考照，姊弟以後能夠一起上下學，讓父母放心許多。



新營育德工家餐飲科林玟丞、葉珮蓉、林怡秀、岩宗翰四位同學，則延續高中三年情誼，要在餐管系繼續打拼，好感情讓人羨慕，林怡秀還抽中行動電源，好情誼也感染好運氣，直嚷嚷找多人一起來報到，中獎機會果然大增。最大獎APPLE TV則由妝管系曾筱苑及餐管系歐陽文羿抽中，兩人對來報到還有好康拿都大呼幸運。



屬新生中的新生，流行音樂系有南英商工同班三人與台中青年高中、致用工商、高雄立志中學、台南新化高中各一人共七人相見歡，對於能夠進入一個還沒上課就萬眾矚目的系，都感到非常興奮，更期許能夠成為學弟妹榜樣，每個人都顯得志氣滿滿。



南英商工楊芳綾，今天也由姐姐陪同，正式前來行銷系報到。對於能夠參加「俠客數位」團隊獲得科技部FITI「企業傑出獎」，她以大開眼界來形容。也慶幸當初母親不辭辛勞貨比三家，終被遠大行銷系主任謝名家積極主動的精神感動，而能夠進入該系就讀，也更接近自己創業的夢想。也正如遠東科大校際發展中心主任劉宇倫開場白就闡明，進入遠東科大就是夢想起飛的時候。



訊息來源：遠東科技大學



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