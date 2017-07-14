《臺灣監獄島:白色恐怖時期不義遺址特展》 「空間解嚴」•探訪你我周邊的土地記憶



(中央社訊息服務20170714 16:41:38)今(106)年適逢解嚴30週年及二二八70週年，「臺灣監獄島:白色恐怖時期不義遺址特展」今天在國家人權博物館籌備處正式開展。文化部丁政務次長曉菁、政治受難者代表蔡寬裕、蔡焜霖、張則周前輩、張常美女士等約40位政治受難者及家屬，以及國家人權博物館籌備處王逸群主任、國家人權博物館諮詢委員顧忠華教授、呂理政教授、財團法人二二八事件紀念基金會薛化元董事長、中央研究院陳儀深教授等人共同出席開幕活動及記者會。



丁次長非常肯定這次特展活動，並表示：文化部推動政治受難者口述歷史、影像拍攝紀念工作，希望透過各式展覽、藝文活動創作及展演，讓大家對長達38年戒嚴時期的歷史，能有所了解，進一步及獲得年輕世代的關注。再者，也能將各位政治受難者前輩的遭遇，或很難敘述的痛苦過程與經歷，透過藝文「重現」，將故事讓更多的人知道。



這個特展首次將臺灣過去38年的戒嚴時期歷史，所發生過有關冤獄審判、槍決、刑求等情事的不義遺址，完整的標示出來，透過展覽，把過去的情境還原，讓當代有幸沒有經歷過這段歷史的臺灣人，可以理解，讓社會一起療傷，讓國家暴力不要再度發生。



政治受難者張常美女士於會中表示，在臺灣50年代「寧可錯殺百人，也不可放過一人」的戒嚴時期社會氛圍下，她在18歲讀高中1年級的時候，沒有參加任何匪黨組織活動，就莫明奇妙的被捕，判刑12年。她希望臺灣永遠不要再有突然就被消失、就被槍決的悲劇發生。



前臺灣大學教授，也是政治受難者張則周前輩亦對本次特展表示肯定，並希望年輕人要知道過去戒嚴時期所發生不公不義之事；更重要的是，不要讓悲劇再次發生，讓臺灣變得更美好。



國家人權博物館籌備處王逸群主任表示：期望透過這次特展，開啟未來串連個別、零星的不義遺址，形成臺灣人權文化地景網絡，以實際的行動來反省並承擔歷史責任，讓下一代可以按圖索驥，重新記錄這段幽暗的歷史，讓當權者知所警惕，受難者及家屬有所慰藉，讓歷史的悲劇不再重演。



另外，除不義遺址特展外，景美人權園區也同步展出「轉型正義」書展，期藉由展出相關主題圖書，完整呈現臺灣歷年來重大歷史事件的研究、出版之成果，引領民眾透過圖書，穿越歷史的長廊，認識我國人權歷史演進的軌跡，並促進當代與這段歷史的對話。



「臺灣監獄島:白色恐怖時期不義遺址特展」自今起於景美人權文化園區-仁愛樓美工工廠展出至12月19日止，轉型正義書展展期為7月14日至8月30日，歡迎民眾與讀者踴躍前往參觀，地址:新北市新店區復興路131號，連絡電話02-22182438。



訊息來源：文化部



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