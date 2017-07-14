新戲「清風無痕」 夏如芝擔任女主角中央社 (2017-07-14 18:30)
演員夏如芝（圖）14日出席大愛劇場「清風無痕」上檔記者會，戲中角色重感情也好交友。中央社實習記者賴品勳攝 106年7月14日
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