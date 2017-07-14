高雄氣爆案開庭 自救會盼多找專家還真相中央社 (2017-07-14 18:30)
3年前發生的高雄石化氣爆案，高雄地方法院14日召開審判程序庭，自救會長陳冠榮（左）等人到庭。自救會盼多找國內外專家學者，還原事實真相。中央社記者陳朝福高雄攝 106年7月14日
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