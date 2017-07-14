台北機廠19日起開放民眾預約參觀（1）中央社 (2017-07-14 18:30)
文化部14日邀請媒體到台北機廠體驗「文資修復中的北廠」導覽活動，19日起將提供民眾預約團體導覽行程。圖為文化部次長楊子葆（右3）等人在被暱稱為「英國貴婦號」的EMU-100第一代自強號前合影。中央社記者江佩凌攝 106年7月14日
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