文化部14日邀請媒體到台北機廠體驗「文資修復中的北廠」導覽活動，19日起將提供民眾預約團體導覽行程。圖為文化部次長楊子葆（右3）等人在被暱稱為「英國貴婦號」的EMU-100第一代自強號前合影。中央社記者江佩凌攝 106年7月14日